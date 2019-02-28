УАЗ “Патриот” получил эксклюзивную версию Life Style

Компания «УАЗ» представила эксклюзивную версию своего внедорожника «Патриот». Автомобиль получил название Life Style, а его сборка на Ульяновском автозаводе уже стартовала.

Продажи новой версии Patriot стартуют в марте этого года. От обычного «Патриота» модификация Life Style отличается новым сочно-зеленым цветом «металлик», оригинальными легкосплавными колесами, а также шильдиками с названием спецверсии, установленными на дверце багажного отделения и на двери водителя.

В интерьере новинки появились новые текстильные напольные коврики с окантовкой и надписью «Life Style».

При этом техническое оснащение автомобиля осталось без изменений.

Старт приема заказов на спецверсию «Патриот» будет дан в марте. Стартовый ценник новинки составит 894 тысячи рублей с учетом скидок по госпрограммам «Первый автомобиль»/ «Семейный автомобиль».

Заводом будет выпущено всего 300 экземпляров такой версии «Патриота».