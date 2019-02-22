УАЗ «Хантер» превратился в грузовик

Согласно информации, размещенной в сертификате одобрения типа транспортного средства (ОТТС), внедорожник УАЗ «Хантер» теперь проходит по документам как малотоннажный грузовик (индекс N1G).

Напомним, что ранее в базе Росстандарта эта модель значилась как легковой автомобиль.

Изменение статуса «Хантер» в ОТТС связано с намерением ульяновцев продолжать производить Hunter без подушки безопасности водителя, поскольку данное требование является обязательным для легковушек.

Помимо перехода внедорожника Hunter в раздел грузовиков в обновленном ОТТС этой модели указаны дополнительные новшества, в числе которых: система экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС», ABS, которыми должны комплектоваться сейчас не только легковые автомобили, но и малотоннажные грузовики.

В остальном же данная модель осталась прежней. Под ее капотом установлен 2,7-литровый мотор ЗМЗ-409, выдающий 136 лошадиных сил мощности. Пару ему составляет 5-ступенчатая МКПП.