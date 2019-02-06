Toyota представила новую Corolla для России

Компания Toyota представила новое поколение седана C-класса Corolla, который будет продаваться на российском авторынке.

Новинка разработана на архитектуре TNGA. Для отечественного рынка в качестве двигателя новинки будет предложен уже известный нашим покупателям 1,6-литровый мотор Dual VVT-i с отдачей в 122 лошадиные силы, пару которому составляет бесступенчатый вариатор последней генерации или 6-ступенчатая МКПП.

В отличии от новой Mazda3, перешедшей на балку, 12-е поколение Corolla вернулось к многорычажной задней подвеске.

В салоне 4-дверки появится 7-дюймовая цифровая приборная панель с трехмерным эффектом, а также проекционный дисплей с 10-дюймовой диагональю.

Помимо этого для новой «Короллы» будет доступен информационно-развлекательный комплекс Toyota Touch с 8-дюймовым сенсорным экраном и настраиваемым интерфейсом.

Точные даты старта реализации новой Toyota Corolla в РФ пока не определены, как и рублевые цены.