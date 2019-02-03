Составлен ТОП-5 самых дешевых иномарок в России в феврале

Редакция Daily-Motor.Ru представляет очередной рейтинг самых доступных иномарок, представленных на российском авторынке. Журналисты нашего портала проштудировали прайс-листы автопроизводителей, выявив самые дешевые новые автомобили иностранных компаний, продающихся в РФ по состоянию на начало февраля 2019 года.

По сравнению с январским ТОП-ом произошли серьезные перемены. В частности сменился лидер.

Удерживавший долгое время первую строчку в данном рейтинге Brilliance H230, стоимость которого начиналась от 459 тысяч 900 рублей, покинул его. По нашим данным в наличии у дилеров этой модели сейчас нет и не факт, что она появится в будущем, так как за прошлый год продажи седана H230 были ничтожными. Кроме того, автомобиль исчез с официального сайта компании в России.

С учетом произошедших пертурбаций впервые за долгое время нашем ТОП-е самых дешевых иномарок в России первое место занял Datsun on-DO, подорожавший в сравнении с январем на 8 тысяч рублей (с 466 тысяч до 474 тысяч). Об этом мы, кстати, предполагали во время новогодних праздников, когда публиковали рейтинг прошлого месяца.

Несмотря на то, что седан Brilliance H230 больше не продается в России, его хэтчбек-версия по-прежнему доступна в нашей стране, занимая вторую позицию в этом рейтинге. Стоимость базовой комплектации этой модели за автомобили 2019 года выпуска начинается от 514 тысяч 900 рублей.

Третьим и четвертым стали седан и хэтчбек Renault Logan и Sandero с одинаковым стартовым ценником от 534 тысяч рублей за дореформенную версию второго поколения.

ТОП-5-замыкает еще один представитель модельной линейки Datsun – хэтчбек mi-DO со стоимостью от 545 тысяч рублей за базовую комплектацию Trust I. Прибавка в цене по сравнению с прошлым месяцем составила 9 тысяч рублей.