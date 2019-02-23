Обновленная Lada Vesta FL: стали известны первые подробности

Инженеры «АвтоВАЗа» активно работают на обновлением своего бестселлера Lada Vesta. Рестайлинговая версия «Весты» должна получить индекс FL (Facelift) по аналогии с недавно обновившемся семейством Granta.

По предварительной информации, Научно-технический центр российского автогиганта (НТЦ) уже собрал четыре тестовых экземпляра новинки, которые в скором времени выйдут на дорожные испытания. Кузов машин по традиции для еще не представленных моделей будет обклеен камуфляжной пленкой.

Паблик в социальной сети VK «Лада Веста| Lada Vesta» опубликовал первые фотографии элементов новинки. На выложенных снимках представлены новое, более обтекаемое зеркало заднего вида, получившее другое крепление и электропривод складывания, а также обновленный блок управления стеклоподъемниками с автоматическим режимом.





Из других новшеств, которые должна получить Vesta FL: новые радиаторная решетка, бамперы, фары и фонари, другие колесные диски и видоизмененная крышка багажника.

Интерьер обновленной «Весты» также подвергнется переработке. В салоне автомобиля изменится дизайн передней панели и дверных карт, а над центральной консолью будет возвышаться так называемый «парящий» дисплей мультимедийной системы, совмещенный с блоком климат-контроля.

В нише под центральной консолью появится отсек под опционально доступную беспроводную зарядку смартфона. Технических перемен в новой «Весте» произойти не должно.

Предполагается, что рестайлинговая Lada Vesta FL будет представлена в конце 2019 года. Продажи автомобиля могут начаться в 2020 году.