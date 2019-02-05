Кроссовер Mazda CX-3 могут привезти в Россию

Компания Mazda не отказалась от планов по выводу на российский авторынок своего субкомпактного кроссовера CX-3. По предварительной информации, российский офис «Мазда» все-таки хочет попробовать оценить популярность этой модели началом ее продаж в стране.

Правда если это и произойдет, то уже точно не в текущем календарном году, а через один финансовый год – то есть в период с апреля 2020 по апрель 2021 года. К тому времени на глобальном рынке уже появится второе поколение CX-3, поэтому не исключено, что до нас доедет в итоге обновленная версия этой модели.

Напомним, что данный кроссовер уже получал в России одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Документ действовал до 25 ноября 2017 года, но «паркетник» так и не вышел на рынок.

На сегодняшний день автомобиль выпускают на заводе в Японии и Таиланде.