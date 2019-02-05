Альянс PSA Group думает, как вернуть Opel в Россию

Концерн PSA Group прорабатывает возможные варианты по возвращению в Россию марки Opel, сообщил управляющий директор брендов Peugeot Citroen и DS в РФ Алексей Володин.

«Мы думаем о возвращении марки Opel на российский рынок. Сейчас прорабатываем возможные варианты, но окончательное решение все еще не принято», – сообщил господин Володин в интервью изданию Autonews.

Напомним, что в начале 2019 года появилась информация о возможности возобновления производства автомобилей Opel в России. По слухам, сборкой продукции этой марки займется предприятие «РСМА Рус» в Калуге.

Бренд «Опель» покинул российский авторынок в 2015 году из-за экономического кризиса в стране в рамках сокращения бизнеса GM в стране. Вместе с этой маркой из России ушел и бренд Chevrolet, также входящий в General Motors.