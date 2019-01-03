В Китае представлен новый молодежный кроссовер Jetour X90

От
Алексей Шмидт
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В Китае представлен новый молодежный кроссовер Jetour X90

Китайская Chery представила в первые дни наступившего года свою новую модель – молодежный кроссовер Jetour X90.

Автомобиль по своим габаритам сопоставим с Kia Sorento Prime и Toyota Highlander, то есть является полноразмерным кроссовером. Длина машины равна 4850 мм, ширина ­– 1925 мм, высота – 1745 мм. Колесная база – 2850 мм.

В Китае представлен новый молодежный кроссовер Jetour X90

Приводит в движение новинку 1,5-литровый бензиновый двигатель на 147 лошадиных сил, сочетающийся с 6-ступенчатой МКПП или 8-диапазонным «автоматом». Спустя некоторое время после начала продаж в реализацию в «Поднебесной» поступит более мощная версия этой модели, оборудованная 1,6-литровым двигателем и 7-диапазонным «роботом».

В Китае представлен новый молодежный кроссовер Jetour X90

Полноценный старт продаж нового Jetour X90 запланирован на вторую половину января. Предположительная стоимость новинки в базовой комплектации составит около 14 тысяч долларов.

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