В Болгарии наши заброшенный склад с новыми BMW

Уникальной находкой начало этой недели ознаменовалось в Болгарии. Сообщество «Център за борьба с ръжата» опубликовало фотографии со склада в городке Благоеврград, где были обнаружены десять абсолютно новых седанов BMW 5-Series E34 и один универсал.

Большинство из машин – модификации 520i, однако есть и более мощные версии 525i.

Сообщается, что все найденные в «автомобильной гробнице» машины были приобретены местной фирмой, занимающейся арендой авто, в начале 90-х. По неизвестным причинам, автомобили так ни разу и не выехали со склада. Более того, они даже не получили регистрационных знаков.

Несмотря на ужасающее состояние склада, где отсутствовали необходимые условия для хранения машин, автомобили сохранились весьма неплохо, хотя на кузовах некоторых из них были обнаружены вмятины и царапины, свидетельствующие о попадании в них отвалившихся элементов конструкции здания.

Что касается технического оснащения и интерьеров машин, то они находятся в идеальном состоянии. Кресла большинства машин до сих пор обернуты в заводской полиэтилен.

Сообщается, что одиннадцать 5-Series, найденных на складе, будут выставлены на аукционы. Стартовая цена одного такого лота составит не менее 15 тысяч евро.