В Болгарии наши заброшенный склад с новыми BMW

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В Болгарии наши заброшенный склад с новыми BMW

Уникальной находкой начало этой недели ознаменовалось в Болгарии. Сообщество «Център за борьба с ръжата» опубликовало фотографии со склада в городке Благоеврград, где были обнаружены десять абсолютно новых седанов BMW 5-Series E34 и один универсал.

В Болгарии наши заброшенный склад с новыми BMW

Большинство из машин – модификации 520i, однако есть и более мощные версии 525i.

В Болгарии наши заброшенный склад с новыми BMW

Сообщается, что все найденные в «автомобильной гробнице» машины были приобретены местной фирмой, занимающейся арендой авто, в начале 90-х. По неизвестным причинам, автомобили так ни разу и не выехали со склада. Более того, они даже не получили регистрационных знаков.

В Болгарии наши заброшенный склад с новыми BMW

Несмотря на ужасающее состояние склада, где отсутствовали необходимые условия для хранения машин, автомобили сохранились весьма неплохо, хотя на кузовах некоторых из них были обнаружены вмятины и царапины, свидетельствующие о попадании в них отвалившихся элементов конструкции здания.

В Болгарии наши заброшенный склад с новыми BMW

Что касается технического оснащения и интерьеров машин, то они находятся в идеальном состоянии. Кресла большинства машин до сих пор обернуты в заводской полиэтилен.

В Болгарии наши заброшенный склад с новыми BMW

Сообщается, что одиннадцать 5-Series, найденных на складе, будут выставлены на аукционы. Стартовая цена одного такого лота составит не менее 15 тысяч евро.

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