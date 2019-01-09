Subaru WRX STI S209 показали без камуфляжа на первом тизере

Компания Subaru анонсировала новую лимитированную версию своего «заряженного» седана WRX STI, которую выпустят ограниченным тиражом в 450 единиц. Новинка получит к своему названию приставку S209 и будет продаваться исключительно на рынке США.

Полноценный дебют новинки состоится 14 января, а пока на выложенном в Сеть первом тизере можно оценить, как будет выглядеть автомобиль без камуфляжа.

Судя по изображению, новинка получит расширенные колесные арки, новый передний бампер, обновленную решетку радиатора с красной окантовкой и шильдиком S209, а также новое массивное антикрыло, расположенное сзади.

Технические подробности новинки пока держатся в секрете, однако ожидается, что приводить в движение автомобиль будет двигатель с отдачей до 324 лошадиных сил при 433 Нм крутящего момента. Привод и трансмиссия останутся без изменений по сравнению с версией S208.

Из доработок стоит отметить перенастроенную заднюю подвеску, наличие нового подрамника и модифицированной тормозной системой с суппортами Brembo.

Ценник на спецверсию WRX STI объявят на презентации уже меньше, чем через неделю.