Представлен внедорожный хэтчбек Ford Focus RS 4х4

Как известно, компания Ford активно работает над новым SUV, разработанным на базе Focus. Тем не менее, на днях в Сети появилось кое-что более интересное, чем обычный «паркетник». Дизайнер Райан Приск на своей странице в Facebook опубликовал рендер собственного видения крутого внедорожника от «Форд» – Ford Focus RS 4×4.

Визуально – это все тот же полноприводный Focus RS, но обутый в огромные внедорожные покрышки, для которых пришлось серьезно расширить колесные арки, а в задней части и вовсе отказаться от куска бампера. Спереди машины независимый дизайнер установил над рамкой номерного знака внедорожные фонари.



Внешне все в этом рендере очень здорово, но вопросы вызывает комфортабельность посадки в автомобиль, поскольку пороги находятся очень высоко, а ручки для того, чтобы подтянуться к ним нет.

Тем не менее, нельзя не отметить, что рендер является неплохим началом для будущего брутального внедорожника. Что скажешь, Ford?