Отзыв владельца Lada Vesta SW (2018): Не тратьте деньги на Kia Rio, берите «Весту»

Ну что вам сказать, машина очень даже хороша. Есть с чем сравнивать, ездил на Киа Рио 2017 года накатал 40 000 километров. Я вам скажу: в общем не тратьте деньги на Рио – очень жесткая, не комфортная, и сверчки в салоне присутствуют. Теперь о Весте, проехал 5000 км очень рад:

1. Подвеска работает мягко.

2. Курсовая стабилизация лучшая из B класса.

3. Рулевая намного лучше, чем даже в Шкоде Октавии.

4. Клиренс из всех одноклассников выше всех.

5. Салон, это просто космос, у меня рост 185 см. Я люблю сидеть просторно и отодвинуться подальше( так со своим ростом я легко также помещаюсь и с сади за своим же кресло) в какой еще машине так много места (нет таких машин).

6. Робот. Я вам скажу так все те кто говорит, что он тупой, не правы. Я ездил на автомате и скажу, что наш робот ни грамма не уступает.

7. Бардачок. Есть лампочка (у друга Киа Спортрейдж в почти в максималке там нет лампочки – просто нет) да и еще бардачок раза в 3 больше чем у Киа.

8. Двери передние. Открываете и здесь плюшка есть освещение в ноги (где вы еще видели такое в В классе)

9. Расходники. Это Русская машина запчасти на каждом углу и в два раза минимум дешевле, чем на иномарку.

И ТАК МОЖНО ПРОДОЛЖАТЬ И ПРОДОЛЖАТЬ.

Общий итог: Шкода Октавия рядом не стояла с Вестой (и теперь задумайтесь за что платить лучше) так еще и на ТО в разы дешевле Веста. А еще я вам скажу что на наших машинах и только на наших можно «капиталить» движки и не раз, вот вам и двигатель устарел. Сравнивая с Киа блок дюралевый, гильзы железные, разность нагрева металла сами рассудите на сколько хватит блока если дюраль.

Ну и самое последнее это цена!!!!!

Киа Рио в последнем кузове, что была у меня, в комфорте стоит 850 тысяч рублей.

А Веста в комплектации Люкс – 660 т.р. Еще вопросы???

Автомобиль: Lada Vesta SW

Год выпуска: 2018

Пробег на момент написания отзыва: 5126 км

Объем двигателя: 1,6-литра

Мощность двигателя: 106 лошадиных сил

Тип трансмиссии: робот

Автор: Алексей

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