Обновленный Lada Largus: названа дата выхода, двигатели и коробки

Компания «АвтоВАЗ» активно работает над обновленной версией своей популярной модели Largus, которая, как и семейство Granta, недавно пережившее смену дизайна, также получит приставку FL (FaceLift).

Как и в случае с «Грантами», грядущий рестайлинг затронет исключительно внешний облик «Ларгуса», но изменения также могут произойти в списке штатного и дополнительного оборудования.

Приводить в движение новинку в максимальном исполнении будет все тот же 1,6-литровый двигатель ВАЗ-21129, пару которому составит МКПП. Как отмечает издание «Российская Газета», ранее ходили слухи, что новый Largus FL может получить 1,8-литровый агрегат ВАЗ-21179, сочетающийся с «автоматом», однако, судя по всему, этого не произойдет.

Что касается дизайна, то он будет подогнан под общую Х-образную стилистику «Лада». Автомобиль получит новый бампер, обновленную решетку радиатора, новую оптику и пересмотренный интерьер. При этом вид сборку на машину останется прежним.

Вполне естественно, что все эти доработки прямым образом затронут и цены на автомобиль, однако информации о возможной будущей стоимости и комплектациях нового Largus пока нет.

Ожидается, что обновленный «Ларгус» выйдет не раньше осени 2019 года.