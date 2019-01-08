Мощность мотора перестанет влиять на цены ОСАГО

Уже в следующем году в схеме расчёта стоимости ОСАГО произойдут изменения.

В настоящее время в вопросе ценоформирования спорными моментами являются коэффициент территориальной принадлежности, а также коэффициент мощности мотора. Однако, просто перестать учитывать эти показатели страховщики пока не могут. Ведь первый коэффициент даёт возможность компаниям повышать цену на ОСАГО в самых проблемных регионах, тогда как второй позволяет повышать цену на страховку тем, кто в состоянии приобрести респектабельные машины с высокой мощностью.

Но, если рассматривать эту схему исчисления, то становится понятно, что она далека от справедливой. В результате жильцам убыточных регионов нужно попросту оплачивать лихачество других водителей. Именно поэтому было принято решение отменить эти коэффициенты уже в течение ближайших двух лет. Как именно измениться схема ценоформирования – пока что неясно. Однако, уже известно, что на стоимость автогражданки будет влиять характеристика самого водителя, включая количество нарушений ПДД и прочее.