Кроссовер Renault RBC на базе Datsun Cross будет стоить 420 тысяч рублей

Компания Renault назвала предварительный ценник на свой новый «паркетник» под названием RBC, который будет построен на базе модели Datsun Cross. Продажи новинки на рынке Индии стартуют уже в августе этого года, а цена его базовой версии составит порядка 450 тысяч рупий или 420 тысяч рублей по актуальному курсу.

На днях независимые дизайнеры опубликовали рендер данной модели, демонстрирующий, как примерно она может выглядеть. Судя по изображению, внешность бюджетного кроссовера будет выполнена в стиле Renault Kwid.

По габаритным размерам новинка окажется идентичная донорскому Datsun Cross: длина – 3995 мм, ширина – 1670 мм, высота – 2450 мм.

Приводить в движение новинку будет 1,2-литровый атмосферный бензиновый двигатель с отдачей в 78 лошадиных сил, сочетающийся как с 5-ступенчатой МКПП, так и с бесступенчатым вариатором CVT. Привод – исключительно передний.

Напомним, что в начале января Daily-Motor.Ru писал о планах «Рено» начать сборку нового RBC уже в мае этого года. Старт продаж новинки запланирован на конец лета.