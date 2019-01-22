Кроссовер Geely Emgrand X7 появится в России 23 января

Пресс-служба китайского автомобильного концерна Geely назвала дату дебюта на российском авторынке ее обновленного кроссовера Emgrand X7. Автомобиль будет представлен уже завтра, 23 января. В рамках презентации модели будут оглашены ее цены и комплектации.

По словам представителей «Джили», в рестайлинговом Emgrand X7 появилось около 230 улучшений по сравнению с дореформенной моделью. Основные из них касаются шумоизоляции, комфортабельности салона, управляемости, дизайна кузова и салона, безопасности, а также качества материалов и силовых агрегатов.

Внешне новинка отличается от предшественника другой решеткой радиатора и светодиодными ходовыми огнями в форме «ковша Большой Медведицы».

В интерьере кроссовера появилась цифровая приборная панель, а на центральной консоли расположился 9-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы.

Другие подробности относительно нового Geely Emgrand X7 для России объявят уже завтра.