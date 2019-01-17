Кроссовер Datsun для РФ сделают из Renault Duster

Накануне в Сети появился план развития марки Datsun в России. Согласно, информации, находящейся в данном документе, уже в 2020 году в продажу в РФ должен выйти новый кроссовер Datsun под названием RD3, который разработают на архитектуре B0. Производством новинки займется первая конвейерная линия «АвтоВАЗа».

Тот факт, что сейчас на этой линии ведется сборка моделей Renault Logan и Sandero говорит о том, что новый кроссовер «Датсун» для России будет представлять собой перелицованную версию Renault Duster или Nissan Terrano актуальной генерации.

Предполагается, что таким решением Renault-Nissan-«АвтоВАЗ» сможет сохранить на рынке популярный «Дастер» нынешнего поколения, хотя и под другим, но родственным брендом, в то время как российский офис Renault наконец сможет сосредоточиться на продажах в стране новой генерации Duster.

Еще одной новой моделью Datsun, которая указана в плане компании, является автомобиль с индексом RD4. Он поступит в продажу в 2022 году и будет построен на архитектуре CMF B-LS, которая, согласно последним слухам, станет «тележкой» абсолютно новой «Гранты». При этом тип кузова автомобиля пока не определен.