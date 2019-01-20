Концепт «Лада Рапан» 1998, который так и не вышел в продажу

В 90-х «АвтоВАЗ» не стремился к радикальным решениям в плане дизайнерской философии, проповедуя консервативный подход на всех своих серийных моделях. Но это не коснулось одной модели – экспериментального концепт-кара «Лада Рапан», который был официально представлен на автосалоне в Париже 1998 года. Его футуристичный дизайн, который остается актуальным и по сей день, создан с оглядкой на моллюсков, обитающих в морях Индийского и Тихого океанов.

История этого прототипа, так и не поступившего в серию, началась еще в 1995 году, когда данный проект попал в руки дизайнеров Владимира Плещанова, Валентины Новиковой и Ильи Жаркова.

В Рапане они реализовали множество весьма необычных и интересных решений, в числе которых распахивающиеся против хода и подвешенные на монопетлях круглые двери, прозрачная крыша с люком, поворачивающиеся сиденья и ровный пол, а руль при открывании водительской двери, облегчая посадку, отъезжает вверх.

Приводил в движение прототип Lada Rapan силовая установка и аккумуляторы от электрической версии «Оки» мощностью 25 кВт. С ним электрический концепт был способен разгоняться до максимальной скорости в 90 километров в час. Запас хода был равен 110 километрам.

К сожалению, представленный в Париже прототип так и остался единственным, собранным «АвтоВАЗом». Сейчас он находится в музее отечественного автогиганта в Тольятти.