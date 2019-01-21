Chevrolet Niva подорожал на 11-13 тысяч рублей

Совместное американско-российское предприятие «GM-АвтоВАЗ» повысило цены на свою единственную модель на рынке – внедорожник Chevrolet Niva. Стоимость автомобиля в январе выросла на 11-13 тысяч во всех комплектациях, пишет аналитическое агентство «Автостат».

С учетом переписанного прайса стоимость базовой комплектации «Шнивы» теперь составляет 639 тысяч рублей. За «топовую» версию внедорожника просят 789 тысяч рублей.

Напомним, что на российском авторынке внедорожник «Шевроле Нива» продается с 1,7-литровым бензиновым двигателем на 80 лошадиных сил. В скором времени планируется выпуск модернизированной версии этой модели, которая получит в базовой комплектации систему ABS, подушку безопасности водителя и систему экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС». Сборка новой Chevrolet Niva стартует уже завтра, 22 января, а продажи автомобиля начнутся до конца этого месяца.