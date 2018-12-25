В Сети опубликовано видео с шестиколесной «Нивой»

Умельцы из ателье Garage_54 опубликовали на своем канале в Youtube видеоролик, на котором показали новую разработку.

Речь идет об автомобиле Lada 4×4, который получил вместо стандартный четырех, шесть колес.

Шестиколесная «Нива» была создана на базе длиннобазной версии 4-дверной Lada 4×4.

При этом задняя ось внедорожника, несмотря на такую серьезную «переделку», оказалась весьма простой конструкции, состоящей из листовых рессор, центральной оси, которая лежит на двух массивных подшипниках, а также дополнительных звеньев.

Для того, чтобы быть уверенными, что вся конструкция не пострадает из-за бокового скручивания, некоторые дополнительные звенья были установлена на направляющие рамы.



Итоговые финальные дорожные испытания 6-колесной «Нивы» продемонстрировали, что подвеска хорошо справляется с бездорожьем.