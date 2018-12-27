В России подорожают автомобили Lada

Дилеры компании «АвтоВАЗ» сообщили о том, что с 1 января 2019 года вырастут рекомендованные цены на весь модельный ряд Lada, представленный на российском авторынке. Ожидается, что машины отечественного автогиганта подорожают в среднем не более, чем на 3 процента.

Причина роста цен связана с повышением ставки НДС в России с 18 до 20 процентов.

В компании уверяют, что постараются максимально сгладить для клиентов подорожание своих машин на фоне конкурентов, а также обеспечить привлекательность цен на все свои модели.

Напомним, что сегодня также стало известно о планах Mitsubishi по увеличению стоимости машин с 1 января 2019 года. Как и «АвтоВАЗ», японцы перепишут прайсы в сторону увеличения из-за роста ставки НДС.