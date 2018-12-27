Mitsubishi повысит цены на автомобили в России

Компания Mitsubishi через свою пресс-службу сообщила о планах по повышению цен на свой модельный ряд в России с 1 января 2019 года. Увеличение стоимости своих машин в «ММС Рус» связывают с изменением ставки НДС в РФ с 18 до 20 процентов.

По словам представителей компании, цены на автомобили вырастут от 25 до 50 тысяч рублей в зависимости от модели и комплектации. Список моделей с обновленными прайсами будет выложен на официальном сайте Mitsubishi в России в начале 2019 года.

Напомним, что ранее о росте цен на свою продукцию покупателей предупредили компании «АвтоВАЗ», Nissan, Audi и Hyundai, а также другие автомобильные бренды.