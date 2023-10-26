Новый пикап Skoda Mountiaq показали в серийном исполнении

Линейка автомобилей Skoda уже давно не включает в себя машины в кузове пикап, однако определенные наработки в этом плане у чехов есть. В 2019 году усилиями студентов профессионального института «Шкоды» был построен концепт-кар под названием Mountiaq.

На фоне слухов о том, что такой автомобиль может встать на конвейер в ближайшие годы, независимый дизайнер из Малайзии с ником «Theottle» показал как он может выглядеть в серийном исполнении.

Прототип, представленный четыре года назад (на изображении выше), имел длину 5 метров, ширину – 2 метра, а также высоту 1,7-метра.

Машина, которую построили на базе кроссовера Kodiaq, обладала однорядной кабиной и продвинутыми внедорожными характеристиками, включая высокий клиренс, наличие спереди лебедки и «кенгурятника», а также шноркеля и дополнительной светотехники.

По мнению автомобильного художника из Азии, «товарный» Mountiaq, если ему будет суждено увидеть «зеленый свет», получит более приземленный внешний облик, который станет в гораздо большей степени роднить его с исходным «паркетником» Kodiaq.

Машина получит 2-рядную кабину и четыре двери, а также лишится большинства внедорожных атрибутов, которые были присущи концепту 4-летней давности. Спереди машине достанется точно такая же оптика и радиаторная решетка, что и у «Кодиака», но будет установлен собственный бампер.

Та же самая история будет реализована и сзади, где серийному Mountiaq предстоит щеголять светодиодной оптикой в виде блоков с формой буквы «C».

Никаких подробностей о том, какой может оказаться «техника» машины, пока нет. Прототип образца 2014 года комплектовался 2-литровым бензиновым мотором, выдающим 190 лошадиных сил.