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Новый кроссовер Lexus TX получит версии TX 350 и TX 500h: подробности

От: Алексей Шмидт
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Впервые о новом кроссовере Lexus TX стало известно еще в 2020 году. Более того, тогда же в патентном ведомстве США и Роспатенте параллельно были зарегистрированы два наименования: TX 350 и TX 500h. Предполагалось, что новый «паркетник» японской марки, который должен расположиться на ступень выше модели RX, поступит в продажу в 2021 – 2022 годах, однако в итоге эти сроки были сдвинуты.

Как выяснило автомобильное издание «Kurdistan Automotive Blog», в «Лексус» не отказались от идеи выпуска новой модели и даже определились с предварительной датой ее появления в продаже.

Автомобиль может добраться до дилеров в 2023 году. Вместе с тем, в японском журнале «Mag-X» появилось первое изображение Lexus TX, судя по которому его дизайн частично будет перекликаться с одной популярной моделью Toyota.

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Как предполагают в «стране восходящего солнца», новинка выступит в качестве замены растянутого RX L.

В основу кроссовера ляжет платформа TNGA GA-K, на которой был построен «паркетник» Toyota Highlander.

Учитывая индексы TX 350 и TX 500h понять, какие двигатели достанутся новинке, можно провести параллель с моделями LS 350 и LS 500h. В первом случае седан комплектуется 315-сильным V6, а во втором оборудован связкой из 299-сильного V6 и электрического мотора мощностью 179 «сил».

Впрочем, не исключено что в исполнении TX 500h японцы применят V6 с турбокомпрессором. 

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