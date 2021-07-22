Lexus представил трёхрядный кроссовер RX L 2022 года

Lexus опубликовал официальные изображения удлинённого среднеразмерного кроссовера RX L с тремя рядами сидений, рассказав о всех изменениях, которые произошли с автомобилем.

Внешние изменения свелись к появлению у RX L 2022 модельного года двух новых цветов кузова – Cludburst Grey и Iridium. Широкая радиаторная решетка с веретенообразным рисунком и острые линии никуда не делись, а «противотуманки» стали доступны в качестве опции.

В остальном же визуал трехрядного «Лексус РХ 2022» полностью идентичен его предшественнику, причем как с точки зрения экстерьера, так и интерьера.

Технических перемен оказалось еще меньше. Автомобиль получил модернизированные амортизаторы с «новым устройством контроля трения», которые призваны улучшить качество езды. Их же установят и на полностью новый Lexus RX (новое поколение), выход которого запланирован на 2022 год.

Цены на обновленный RX уже объявлены. За базовый вариант 350L будут просить от 48 тысяч 50 долларов или 3 миллиона 580 тысяч рублей. Полноприводный RX 450hL оценен в 51 тысячу 410 долларов, что эквивалентно сумме в 3 миллиона 830 тысяч рублей, а за RX 450hL придется отдать минимум 57 тысяч 310 долларов (4 миллиона 270 тысяч рублей). В продажу в США удлиненные Lexus RX поступят до конца июля этого года. В России трёхрядные RX L не продаются.