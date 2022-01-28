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Новая Mazda CX-50: появились фото первого собранного кроссовера

От: Алексей Шмидт
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Компания Mazda приступила к серийному выпуску нового кроссовера CX-50. Автомобиль будет предложен исключительно на двух рынках – США и Канады, так что в России его ждать не стоит. Накануне в Сети появились первые фотографии свежесобранного японского «паркетника», сошедшего с конвейера предприятия «Мазда» в штате Алабама. На снимке автомобиль припаркован рядом с обновленной Mazda CX-5, что позволяет оценить разницу в дизайне двух моделей.

Премьера новинки состоялась еще в прошлом году, однако полноценные технические характеристики CX-50 до сих пор не раскрыты.

Впрочем, в компании подтвердили, что на первых порах приобрести новый вседорожник можно будет исключительно с 2,5-литровым бензиновым атмосферным мотором Skyactiv-G и его турбоверсией, работающими в паре с 6-скоростной автоматической трансмиссией. Какой окажется отдача этих двигателей, неизвестно, но в родственном CX-5 для североамериканского рынка эти агрегаты имеют мощность 190 и 230 «сил» соответственно. 

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По умолчанию CX-50 будет оснащен системой выбора режимов езды под различные типы покрытия, получившей название Mi-Drive.

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От бестселлера CX-5 новинка «Мазды» отличается более брутальным внешним обликом с оквадраченными колесными арками и массивным обвесом из неокрашенного пластика. Радиаторную решетку и окантовку стекол выполнили в черном цвете, а в салоне установили вертикальные воздуховоды, небольшой блок управления климат-контролем и широкоформатный тачскрин «мультимедии», торчащий из панели. 

Со временем оснащение Mazda CX-50 должно пополниться появлением гибридной модификации, а также ряда других электрифицированных установок, информация о которых пока засекречена. 

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