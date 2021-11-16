Новый кроссовер Mazda CX-50 оказался более «внедорожным» CX-5 

Компания Mazda представила новинку в линейке SUV – CX-50. Автомобиль отнюдь не является заменой бестселлера CX-5, как изначально предполагалось, а представляет собой модель, которая будет продаваться с ним параллельно. С точки зрения габаритов «пятидесятка» оказалась чуть крупнее CX-5 (точные габариты не опубликованы), но маркетологи позиционируют новый «паркетник» как более «внедорожный».

Недавно анонсированная новая платформа CX-50 не досталась. Она станет донором более крупных и дорогих моделей Mazda. Так что Mazda CX-50 имеет стандартное для всей линейки японского автопроизводителя поперечное расположение силового агрегата, ведущий передний привод, но уже в базовой комплектации идет с трансмиссией i-Activ AWD (с муфтой подключения задних колес).

Внешне автомобиль отличается от CX-5 длинным и плоским капотом, оквадраченными колесными арками, накрытыми пластиковым обвесом, наличием рейлингов на крыше, а также опциональными матовыми наклейками на кузове.

Кроме того, CX-50 стал первой моделью в линейке Mazda, которому досталась полноценная панорамная крыша вместо компактного люка.

Интерьер машины выполнили в духе современных автомобилей «Мазда» – количество физических кнопок сведено к минимуму, а над центральной консолью возвышается широкоформатный дисплей мультимедийной системы.

На первых порах продавать Mazda CX-50 будут с двумя вариантами двигателей – это 2,5-литровый атмосферный мотор Skyactiv-G и он же, но с турбонаддувом. Мощность обоих пока не объявлена, но на CX-50 в Северной Америке они выдают 190 и 230 лошадиных сил соответственно. В качестве трансмиссии новому кроссоверу, как и в случае с CX-5, достанется только 6-диапазонный «автомат». Позже появятся гибридные модификации.

Производство Mazda CX-50 наладят на совместном предприятии Mazda-Toyota в штате Алабама. Этот же завод выпускает компактные кроссоверы Toyota Corolla Cross.

Первые экземпляры нового кроссовера Mazda сойдут с конвейера в январе 2022 года, а их продажи начнутся весной.

Появление кроссовера CX-50 в России, а также на других рынках за пределами США – пока не рассматривается.