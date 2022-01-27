Горит лампочка аккумулятора – причины и последствия

На щитке приборов расположено множество индикаторов, которые сигнализируют водителю о процессах и неисправностях, протекающих в технической части автомобиля. Один из них может рассказать о проблемах в электросистеме – индикатор работы генератора. Что делать, когда горит лампочка аккумулятора?

Алгоритм работы индикатора заряда АКБ

В процессе работы двигателя электроснабжением автомобиля занимается генератор. Он выдает необходимое напряжение и подзаряжает аккумуляторную батарею, чтобы она была готова к следующему пуску двигателя. Когда мотор остановлен, генератор не работает, бортовая система запитывается от батареи. После включения зажигания на панели горит лампочка аккумулятора – она свидетельствует о том, что генератор в работу не включился. После запуска ДВС генератор начинает свою работу, а индикатор должен потухнуть.

В некоторых автомобилях индикатор заряда может потухнуть через некоторое время после включения зажигания. Загорится он лишь, если появятся определенные проблемы в работе генератора.

Что делать, если загорелась лампочка аккумулятора?

Индикатор горит лишь в том случае, когда генератор не работает. А значит, дальнейшую электрическую энергию двигатель для системы впрыска и зажигания будет потреблять из аккумулятора. Старые карбюраторные машины могли тратить минимум электрической энергии и были способны проехать около 100 км на одном заряде. Современные машины такими показателями похвастаться не могут из-за огромного количества электронных блоков.

В первую очередь, необходимо увеличить обороты коленчатого вала. Если лампа не потухла, дальнейшее движение на автомобиле нежелательно. В этом случае рекомендуется двигатель заглушить, а автомобиль доставить на станцию технического обслуживания, чтобы разобраться в причинах.

Кроме того, водителю стоит всегда держать в голове алгоритм действий в ситуациях, когда загорелась лампочка аккумулятора на трассе:

Отключить все электрические приборы, если в них нет необходимости – фары, магнитола, вентилятор отопителя и кондиционер.

Позвонить друзьям или знакомым, чтобы те выезжали навстречу с буксировочным тросом. Еще лучше – вызвать эвакуатор из того населенного пункта, в который вы направляетесь.

Продолжать движение на небольших оборотах, но с максимальной скоростью – 2500 об/мин на 5-ой передаче.

Двигаться до полного разряда аккумулятора.

Самое главное – вовремя вызвать помощь, которая будет двигаться во встречном направлении. Если вы уехали из пункта А недалеко, то рекомендуется вернуться обратно.

Причины загорания индикатора

Если данное явление произошло во время работы двигателя, то сигнализатор сообщает водителю о том, что генератор прекратил свою работу, дальнейшее питание всех электронных систем производится от батареи. В случае с генератором имеют место быть следующие неисправности:

обрыв ремня вспомогательных агрегатов;

выход из строя диодного моста генератора;

проблемы реле-регулятора напряжения;

повышенный износ щеток и коллектора;

электрические неисправности обмоток;

Некоторые проблемы являются непостоянными. К примеру, износ щеток генератора сопровождается морганием сигнализатора на панели. В этот момент щетки теряют контакт с коллектором и тут же восстанавливают.

Другой вариант проблемы – горит лампочка аккумулятора на холостых оборотах двигателя. При нажатии на педаль газа она тухнет. Здесь имеет место быть неисправность реле-регулятора напряжения, которое не пропускает достаточное напряжение в бортовую сеть автомобиля. Как правило, этот компонент имеет единую конструкцию с щетками, а потому, меняются они вместе.

На многих современных авто индикатор заряда АКБ может моргать на незаведенном двигателе. В данном случае он говорит о том, что заряд аккумулятора слишком низок.

Рекомендуется зарядить батарею при помощи специального прибора или запустить мотор, чтобы восстановить заряд при помощи генератора. Еще лучше – проехать дистанцию в 30-60 километров. Короткие поездки при низком заряде крайне нежелательны.

Последствия игнорирования индикатора

Каких-либо серьезных последствий для автомобиля в данном случае нет. Индикатор является предупреждающим и не запрещает дальнейшее движение. Однако в таком случае может пострадать аккумуляторная батарея.

Дело в том, что пластины внутри АКБ подвергаются сильнейшей сульфатации, ведь полный разряд ощутимо сокращает срок службы. Только по этой причине дальнейшее движение на автомобиле рекомендуется исключительно в случае крайней необходимости.

Кроме того, водитель должен быть готов к тому, что мотор неожиданно заглохнет, а в перспективе ему придется покупать новый аккумулятор раньше положенного срока.

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