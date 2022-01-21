Большой Land Rover Defender 130 раскрыли на патентах

Самый крупный в семействе внедорожников Land Rover Defender вариант, который присоединится к версиям с индексами 90 и 110, внешне практически не будет отличаться от своих родственников. При этом он станет не только самым большим, но и самым дорогим «Дефендером», вплотную приблизившись по статусу к Range Rover.

В Сеть оказались слиты патентные изображения Defender 130, согласно которым автомобиль получит такую же колесную базу, что и стандартный 110-й внедорожник. Отличия в размерах автомобилей будут заключаться лишь в разной длине кузовов. Общая длина 130-го составит 5100 мм вместо 4758 мм (без учета запасного колеса) у «сто десятого».

Основной прирост придется в районе заднего свеса. Эта мера должна увеличить пространство для ног пассажиров на третьем ряду сидений, куда должно поместиться до трех человек.

Британские журналисты уже предполагают, что увеличение габаритов кузова негативным образом скажется на геометрической проходимости внедорожника, и, скажем прямо, не без оснований – за счет более крупного заднего свеса как минимум меньше станет угол съезда.

Что касается оснащения, то Land Rover Defender 130 получит исключительно богатые комплектации, а также самые производительные двигатели.

Премьера автомобиля запланирована на ближайшие несколько месяцев.