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Большой Land Rover Defender 130 раскрыли на патентах

От: Алексей Шмидт
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Самый крупный в семействе внедорожников Land Rover Defender вариант, который присоединится к версиям с индексами 90 и 110, внешне практически не будет отличаться от своих родственников. При этом он станет не только самым большим, но и самым дорогим «Дефендером», вплотную приблизившись по статусу к Range Rover.

В Сеть оказались слиты патентные изображения Defender 130, согласно которым автомобиль получит такую же колесную базу, что и стандартный 110-й внедорожник. Отличия в размерах автомобилей будут заключаться лишь в разной длине кузовов. Общая длина 130-го составит 5100 мм вместо 4758 мм (без учета запасного колеса) у «сто десятого». 

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Основной прирост придется в районе заднего свеса. Эта мера должна увеличить пространство для ног пассажиров на третьем ряду сидений, куда должно поместиться до трех человек. 

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Британские журналисты уже предполагают, что увеличение габаритов кузова негативным образом скажется на геометрической проходимости внедорожника, и, скажем прямо, не без оснований – за счет более крупного заднего свеса как минимум меньше станет угол съезда.  

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Что касается оснащения, то Land Rover Defender 130 получит исключительно богатые комплектации, а также самые производительные двигатели.

Премьера автомобиля запланирована на ближайшие несколько месяцев. 

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