Autonomous 8R Tractor: первый в мире серийный беспилотный трактор

Сельскохозяйственных машин такого типа на сегодняшний день в мире существует превеликое множество, однако все они являются лишь прототипами. Первой компанией в мире, которая показала серийный беспилотный трактор, стала американская John Deere. Фирма привезла модель, получившую название Autonomous 8R Tractor, на выставку потребительской электроники CES 2022 в Лас-Вегас.

Автоматизация сельского хозяйства считается перспективным направлением, которое существенно отличается как от пассажирских, так и грузовых автономных перевозок. С одной стороны, разработать такие машины куда проще, поскольку им не нужно передвигаться по дорогам общего пользования, а, следовательно, использовать большое количество датчиков. С другой – в зависимости от назначения машины и задач (к примеру, уничтожение сорняков лазером) обычных инженерных решений и существующих алгоритмов работы беспилотных транспортных средств может оказаться недостаточно.

Как заявляют в John Deere, управлять их беспилотным трактором можно со смартфона. Более того, контроль его работы также осуществляется через специальное приложение, что позволит фермеру физически не находиться в такие моменты на поле.

В основе беспилотника лежит обычная уборочная модель 8R. Автономному трактору дополнительно достались GPS-модуль и 6 стереокамер для кругового обзора и распознания препятствий.

Первые экземпляры Autonomous 8R Tractor уже отправились на работу в поля, однако пока функционируют в тестовом режиме. Ожидается, что продажи серийных беспилотных тракторов от John Deere начнутся до конца 2022 года. Какой окажется цена такой техники, пока неизвестно.

Тренд на создание автономной сельхозтехники не обходит стороной и Россию. У нас разработкой таких машин занимается компания Cognitive Technologies. В 2016 году фирма провела испытания беспилотных тракторов, а в 2020-м протестировала комбайны.