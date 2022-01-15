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Внедорожник «Аурус Комендант»: раскрыты все характеристики 

От: Алексей Шмидт
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Пока компания «Аурус» не спешит делиться официальными подробностями о проекте нового внедорожника «Комендант», эту информацию раскрывает Росстандарт. В открытой базе ведомства появился сертификат Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), в котором указаны все технические характеристики люксовой российской SUV-модели.

Согласно информации, размещенной в документе, внедорожник Aurus Komendant окажется немного короче, чем его родственник по модельному ряду – седан Senat. Размер колесной базы «Коменданта» составит 3100 мм, что на 200 мм меньше, чем у 4-дверки. 

Вместе с тем, длина машины будет равна 5380 мм (-252 мм к «Сенату»), а ширина – 2004 мм (-16 мм). Впрочем, кроссовер окажется ожидаемо выше – 1820 мм (+131 мм).

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Судя по указанным габаритам, по этим показателям новый «Аурус Комендант» превзойдет Rolls-Royce Cullinan. А еще российский внедорожник станет одним из самых тяжелых автомобилей в сегменте – его снаряжения масса составит 3235 кг. 

Кроме того, именно Komendant станет первой моделью в линейке Aurus, которому достанется пневмоподвеска и система автономного управления стартового уровня (ADAS). В салоне внедорожника смогут комфортно разместиться до четырех человек. 

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Что касается остальных параметров, то они окажутся унифицированными с другими «Аурусами». В качестве платформы для модели выступит «единая модульная архитектура», подразумевающая установку под капот гибридной силовой установки на базе 4,4-литрового 598-сильного V8. Связку ДВС составит девятидиапазонная автоматическая трансмиссия фирмы KATE и система полного привода.

Производством модели, если верить информации, заключённой в ОТТС, займется как НАМи, так и предприятие в Елабуге.

Когда автомобиль будет представлен официально, пока остается загадкой.

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