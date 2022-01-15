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В Москве сносят бывший музей АЗЛК

От: Алексей Шмидт
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Столица близка к тому, чтобы потерять еще одно историческое здание. Как сообщает общественное движение «Архнадзор», в Москве приступили к сносу экс-музея «АЗЛК», выпускавшего автомобили под маркой «Москвич». 

Здание располагается на Волгоградском проспекте и интересно не только своей исторической значимостью для автопрома, но и необычной формой, которая напоминает летающую тарелку. Его постройка датирована 1980-м годом. Музей возвели в честь 50-летия предприятия «АЗЛК». После того, как СССР распался, завод переименовали в «Москвич». В 1996 году он оказался банкротом.

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Несмотря на финансовые проблемы автопроизводителя, его музей, в котором многие годы были выставлены как известные, так и экспериментальные модели предприятия, продолжал функционировать. В «нулевых» предприятие полностью прекратило свою работу, а выставленные в музее автомобили были переданы «Музею Ретро-автомобилей». 

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Окончательно завод был закрыт в 2010-м, когда его площади перекочевали «Технополису «Москва». Предполагалось, что в стенах «тарелки» вновь будет размещен музей, в котором выставят ретро-автомобили «Москвич», однако этого так и не произошло – «Тарелка» большую часть времени пустовала, иногда принимая у себя временные выставки, не связанные с автомобильной промышленностью. В прошлом году здание обнесли забором, начав готовить его к демонтажу.

Ценители автомобильной истории предпринимали попытки бороться за здание, призывая его сохранить, но планы города в конечном счете так и не изменились.

Бывший музей «АЗЛК» по документам мог стать историческим памятником еще в 2019 году, что не позволило бы подвергнуть его сносу, но подать заявку на включение его в список объектов архитектурного наследия в последние несколько лет было невозможно. Еще одна загвоздка в получении им особого статуса состояла в том, что изначально проект «тарелки» середины 70-х разрабатывался не как музей, а как автосалон.

Демонтаж экс-музея «АЗЛК» начался в январе 2022 года.  

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