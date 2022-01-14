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Чиновники в Северной Корее ездят на Lada Priora. Много фото

От: Алексей Шмидт

Каким образом продукция «АвтоВАЗа» оказалась в Северной Корее? Все довольно просто. Еще в 2008 году власти КНДР приобрели у российского автогиганта партию из 600 автомобилей Lada Priora. Чуть позже ее дополнили еще 200 внедорожников Lada Niva.

Корейцы заказали в Тольятти «Приоры» в комплектации «Норма». Ее оснащение включало в себя подушку безопасности водителя, центральный замок, обогрев передних сидений, усилитель рулевого управления, передние электростеклоподъемники, кондиционер, электропривод и электрообогрев наружных зеркал и ряд других опций.

Как и предполагалось, ни одна из отправленных в Северную Корею «Приор» в свободную продажу так и не поступила. Машины разобрали местные чиновники. Более того, в 2018 году на заднем сидении российской модели был замечен лидер КНДР – Ким Чен Ын.

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Как известно, автопарк Северной Кореи практически не обновляется, поэтому в стране до сих пор сохранилось много автомобилей Lada. По мере необходимости их чинят и проводят плановое сервисное обслуживание. 

Ряд из машин даже поверглись местной разновидности тюнинга. Судя по фотографиям из КНДР, некоторые экземпляры таких «Приор» облачили в чехлы с нанесенными на них национальными орнаментами.

Еще один интересный факт – в 2020 году на Международной ярмарке в столице КНДР Пхеньяне был замечен уже более современный автомобиль Lada – хэтчбек XRay.

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Причем вместо шильдиков российского автопроизводителя на его радиаторной решетке красовалась эмблема местной корпорации Pyeonghwa Motors.

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