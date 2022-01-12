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Niutron NV: новый китайский кроссовер со странным дизайном

От: Михаил Романченко
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Китайский автомобильный стартап Ziyoujia Motors (произносится как «Зиюдза Моторс») раскрыл детали о своей первой модели, которую планирует продавать на местном рынке. Машина получила название Niutron NV и представляет собой кроссовер большого класса.

В основу модели легла собственная платформа Ziyoujia Motors, предназначенная исключительно под электрические или гибридные силовые установки. 

Длина автомобиля составила 4915 мм, ширина – 1950 мм, высота – 1750 мм, а размер колесной базы оказался равен 2900 мм. 

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Комплектовать Niutron NV планируют силовыми модулями Gemini, которые полностью одинаковы как для электрической версии, так и для гибридной, что положительным образом сказывается на итоговой себестоимости машин.

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Технические подробности о новинке китайцы пока раскрывать не спешат, но поделились информацией о ее динамических характеристиках (только для гибридного исполнения). С места до первой «сотни» такой Niutron NV будет способен разгоняться за 5,9-секунды. 

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Как будет выглядеть интерьер кроссовера, пока также остается только догадываться. Впрочем, как обещают в Ziyoujia Motors, ждать придется недолго. Полноценный дебют автомобиля состоится ближе к его старту продаж, который запланирован на первый квартал 2021 года. 

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