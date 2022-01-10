Новинки «АвтоВАЗа» 2022: известны подробности

Компания «АвтоВАЗ» готовит на 2022 год сразу несколько новинок. О том, о каких из них идет речь, в Сети рассказали инсайдеры.

Наступивший год должен привнести в линейку российского автопроизводителя как минимум три обновленные модели, но помимо рестайлинга в Тольятти готовят и появление ранее недоступных для уже выпускаемых автомобилей опций, а также спецверсии своих бестселлеров.

Как известно, «вазовцы» своими планами с прессой чаще всего стараются не делиться. Тем не менее, некоторые источники все же умудряются получать определенные сведения от компании через собственные каналы. Одним из них является паблик «Avtograd News». Именно он раскрыл подробности о том, чего ждать от «АвтоВАЗа» в 2022 году.

Как мы уже рассказывали, проект Vesta FL близится к своей реализации. «АвтоВАЗ» уже выпускает доводочные прототипы новых «Вест», в которых, кстати, если верить слухам, была обнаружена неожиданная неисправность. Насколько эта проблема скажется на датах премьеры модели, пока сказать сложно, но, по предварительным данным, дебют новой «Весты» должен состояться летом 2022 года.

Renault Logan и Renault Sandero 3 поколения

Основанные на новой модульной архитектуре французско-румынские бюджетники могут встать на конвейер завода в Тольятти уже в июне 2022 года, но не исключено, что сроки могут незначительно сдвинуться.

Предприятие уже пережило существенную модернизацию, которая должна позволить ему принять у себя новые «Логаны» и «Сандеро». В прошлом году стало известно, что внешне российские варианты этих моделей будут отличаться от европейских и турецких аналогов, но получат такой же интерьер.

Новые опции и исполнения

Как утверждает ресурс, в течение 2022 года «АвтоВАЗ» планирует обновить некоторые популярные семейства Lada. Так, например, Largus должен обзавестись новой модификацией с мультимедийной системой Enjoy Pro и передним датчиком парковки, Niva Travel получить версию Black, а Niva Legend – незначительные перемены в экстерьере.

Новые проекты

Что касается новых проектов, то они по-прежнему засекречены. Тем не менее, уже известно, что в их числе значится автомобиль B-сегмента, который станет преемником актуальной Lada Granta. В качестве платформы для него используют зарубежную архитектуру CMF-B, на которой были построены третьи Logan и Sandero. Ожидается, что выпускать новинку будут параллельно с текущей «Грантой», но устаревшую модель переведут на другую «нитку» конвейера, где сейчас собирают внедорожники Lada Niva Legend и Lada Niva Travel.

Вместе с тем, компания продолжит работы над «Лада Веста 2 поколения» , переезжающей на «тележку» CMF-B. По слухам, кузов новинки в металле был изготовлен еще в декабре 2021 года, а впереди инженеров ожидает работа над ее интерьером и линейкой двигателей. По прогнозам, автомобиль поступит в серийное производство через пять-шесть лет.

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