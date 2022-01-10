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Новая Lada Vesta FL: при тестах обнаружилась серьезная неисправность

От: Алексей Шмидт
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Проект новой Lada Vesta, проходящей под кодовым наименованием FL (фейслифт), близится к финальной стадии. Предполагается, что премьера автомобиля состоится этой весной, а пока реформенные «Весты» обкатывают в рамках так называемых доводочных испытаний. Как раз во время их и была выявлена неожиданная неисправность.

По данным инсайдеров, серьезный дефект связан с опцией, которая сейчас недоступна для актуальной версии этой модели. Речь идет о цифровой панели приборов, сбой в работе которой приводит к отключению всей электрики и остановке автомобиля. 

Как сообщает паблик «Avtograd News», ссылающийся на собственные источники, на сегодняшний день «АвтоВАЗ» собрал уже около 200 новых Vesta FL, предназначенных для тестовых испытаний. В финальной партии, состоящей из восьми машин, проблема с цифровой приборной панели проявилась у половины прототипов.

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Напомним, ранее стало известно о том, что начало серийного производства «Веста FL» запланировано на март 2022 года, а старт продаж автомобиля может быть дан в конце весны.

Среди других новых опций Vesta FL, которые ранее были недоступны для текущей модели, должны оказаться: система бесключевого доступа в салон и функция контроля «слепых» зон. 

Об агрегатной стороне автомобиля пока практически ничего неизвестно, но, скорее всего, он сохранит прежнюю гамму двигателей. Сейчас в нее входят 1,6-литровый мотор «АвтоВАЗа» мощностью 106 лошадиных сил и двигатель Renault аналогичного объема, выдающий 113 л.с. По неофициальной информации, линейку ДВС для Vesta FL могут дополнить модернизированным 1,8-литровым мотором, производительность которого увеличат до 136 «сил». 

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