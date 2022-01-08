Новый внедорожник Haval назвали Cool Dog («Крутая собака»)

Премьера серийного варианта нового внедорожника Haval состоялась еще в прошлом году, однако официальное название машины до сих пор было неизвестно. Прототип носил имя X Dog, но предполагалось, что у товарного варианта оно будет другим. Так в итоге и вышло. Более того, выбрать название для новой модели Haval позволил пользователям китайской соцсети Weibo.

Компания предложила 10 вариантов: Er Gou («Вторая собака»), Tie Gou («Железная собака»), Xiao Lang Gou («Маленькая овчарка»), Big Gou («Бинго»), Jin Gou («Сильная собака»), Ku Gou («Крутая собака»), Re Gou («Хот дог»), Xing Gou («Звездная собака»), Yan Gou («Очарованный») и Xiao Gou («Щенок»). В итоге победа в голосовании досталась версии Ku Gou или Cool Dog («Крутая собака»).

Между тем, в Сети появились новые фотографии вседорожника, детали которого по сравнению с показанными ранее вариантами оказались немного переработаны. Так, например, скрытые дверные ручки заменили на обычные, а крыша получила как обычный окрас, так и белый или черный (опционально).

Как и предполагалось ранее, по габаритам Cool Dog будет уступать своему старшему собрату Haval Dargo, который в этом году должен добраться до России. Длина автомобиля составит 4520 мм, ширина – 1875 мм, высота – 1745 мм при колесной базе в 2710 мм. Несмотря на меньшие размеры, снаряженная масса «Крутой собаки» окажется выше, чем у «Дарго» – 1623 и 1710 кг в зависимости от версии.

Под капотом Haval Cool Dog расположится полуторалитровый «наддувный» бензиновый двигатель, выдающий 177 лошадиных сил.

Как будет выглядеть интерьер автомобиля, а также каким окажется его прайс-лист, пока неизвестно. По слухам, эту информацию рассекретят в апреле 2022 года на автосалоне в Пекине.