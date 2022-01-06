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Вьетнамский VinFast перестанет делать копии BMW

От: Алиса Шашкова
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Первый национальный вьетнамский автопроизводитель – компания VinFast – принимает участие в выставке потребительской электроники CES-2022, проходящей в эти дни в Лас-Вегасе. В ходе мероприятия руководство бренда сделало важное заявление.

VinFast намерена прекратить практику лицензионного копирования моделей BMW и переформатирует свой бизнес на производство электромобилей. Прообразы первых электрокаров марка привезла на автосалон в США.

Первая модель – компакт-кроссовер VF e34. Он с прошлого года продается во Вьетнаме. Три других – VF5, VF6 и VF7 демонстрируют внешний облик новых электромобилей, предназначенных для серийного производства.

Их экстерьеры выполнены в едином стиле – лаконичном и современном. В передней части кузовов моделей размещены два расходящихся от фирменного шильдика световых «крыла». По аналогичной схеме оформлена и их корма с необычными задними фонарями.

Никаких технических подробностей о линейке электрокаров VinFast пока не раскрывает, но есть информация об их габаритной длине. Схожий по пропорциям VF5 будет иметь длину около 3600 мм (аналог Lada XRay), VF6 – порядка 4200 мм, а VF7 – 4400 мм (как Kia Seltos).

С конца 2022 года VinFast полностью откажется от выпуска автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания, так что линейка актуальных копий BMW вскоре будет отправлена в отставку. 

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