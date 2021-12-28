Японцы готовят пятидверный Suzuki Jimny: первые фото

Daily-Motor.Ru уже рассказывал о том, что индийский офис компании Suzuki занимается подготовкой к дебюту новой, пятидверной версии популярного внедорожника Jimny. Ее премьера запланирована на 2022 год. Однако, как оказалось, в Японии параллельно работают над аналогичным «Джимни», причем обещают показать его уже в начале будущего года.

Пятидверный Suzuki Jimny, созданием которого занимаются в Японии, разрабатывается без участия специалистов японского автопроизводителя. Более того, в проекте «Сузуки» для местного рынка такого внедорожника вовсе нет. Реализацию собственной задумки решились взять на себя студенты нихонского автомобильного колледжа NATS, который с 1989 года готовит специалистов для работы в автомобильной промышленности.

Проект 5-дверного Jimny выбран студентами в качестве практики. Работы над ним стартовали в июле этого года. Обычный 3-дверный «Джимни» был полностью разобран и разрезан пополам, чтобы интегрировать за его центральную стройку вставку длиной 400 мм. Передние двери остались практически без изменений, а задние изготовлены с нуля. Задние сиденья авторы проекта решили не трогать, поэтому они по-прежнему будут расположены между колесными арками. Впрочем, удлинение позволит пассажирам заднего ряда больше не испытывать проблем с наличием свободного пространства для ног.

Для того, чтобы разместить комплект задних дверей, молодым инженерам пришлось перенести горловину и люк бензобака, которые у исходной модели расположены на правой стороне кузова. В салоне была установлена продвинутая акустическая система. Но список доработок не остановится и на этом.

Для пятидверного «Джимни» обещают лифтованную внедорожную подвеску и «наддув» полуторалитрового бензинового двигателя. Сборка автомобиля находится в финальной стадии. Его премьера запланирована на середину января, когда свои двери откроет автосалон в Токио.