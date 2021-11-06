Новый Suzuki Jimny (5 дверей) выехал на финальные испытания 

Suzuki продолжает готовиться к премьере нового Jimny, который с обновлением получит 5 дверей. Внедорожник выйдет в продажу в 2022 году. Первым и пока единственным рынком для него заявлен индийский, но модель получит и версию для других стран. Накануне в Сети появились очередные шпионские фотографии 5-дверного Jimny, которые раскрывают ряд подробностей о машине.

Как видно на снимках, закамуфлированный прототип, замеченный в ходе финальных испытаний, имеет удлиненную колесную базу и кузов по сравнению с обычной «трехдверкой», продающейся как в Индии, так и на российском рынке.

Растянутая база позволит выделить в салоне больше свободного пространства для пассажиров второго ряда, сделав внедорожник более практичным.

Пятидверный Suzuki Jimny спроектируют на версии Sierra. Длина его колесной базы и кузова должна оказаться примерно на 300 мм больше, чем у 3-дверного аналога.

Если верить последним сведениям, достоверность которых официально не подтверждена, длина машины составит 3850 мм, ширина – 1645 мм, высота – 1730 мм, а размер колесной базы будет равен 2550 мм. Снаряженная масса окажется на 100 кг больше, чем у трехдверного Sierra (1190 кг). Клиренс – 210 мм.

Предполагается, что удлиненный вариант «Джимни» для Индии будут комплектовать полуторалитровым «атмосферником» мощностью 103 лошадиные силы (138 Нм), а также «мягкогибридной» системой, которая должна улучшить его топливную экономичность.

Точные сроки презентации автомобиля, а также его выхода в продажу, пока не объявлены.