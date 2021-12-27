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21-летний мотоцикл MV Agusta F4 750 продают за 2,6 млн рублей

От: Михаил Романченко
MV Agusta F4 Serie Oro Front Right Featured

Аукционный дом «Iconic Motorbikes», специализирующийся на продаже мототехники, выставил на торги необычный лот – редкий байк MV Agusta F4 750. Данный экземпляр является 223-м по счету из 300 выпущенных итальянским производителем. 

Спортивный мотоцикл сошел с конвейера еще в 2000-м году и с тех пор ни разу не ездил. Его пробег равен 0 км. 

В байкерской среде MV Agusta F4 считается моделью, которая в конце 90-х возродила итальянское мотоциклостроение. Спортбайк получил 4-цилиндровый мотор объемом 749 кубических сантиметров, выдававший до 126 лошадиных сил мощности при 12500 оборотов в минуту. К разработке двигателя для F4 приложили руку инженеры, которые ранее работали в Ferrari. 

MV Agusta F4 Serie Oro Extras 17 X3

За счет низкой массы (всего 180 кг) мотоцикл был способен разгоняться до максимальной скорости в 280 километров в час. 

Яркий дизайн привел к тому, что MV Agusta F4 часто становился героем голливудских кинолент, в частности фильмов «Я, робот» и «Трансформеры». 

MV Agusta F4 Serie Oro 31 X3

Как отмечает продавец байка, нулевой пробег, помимо информации на одометре, подтверждается некоторыми сохранившимися деталями заводской упаковки (к примеру, сетками на рукоятках руля). 

MV Agusta F4 Serie Oro 32 X3

Кроме того, данный экземпляр сохранил заводские шины компании Pirelli, в которых сошел с конвейера. 

На момент написания статьи стоимость лота составляла 36 тысяч 700 долларов или 2 миллиона 687 тысяч рублей. Торги завершатся 29 декабря. 

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