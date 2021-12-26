«Волгатти»: российские блогеры строят необычную «Волгу», похожую на Bugatti Chiron

Сколько нестандартных переделок, которые можно найти в Сети, насчитывает «Волга». Но, пожалуй, самая безумная ее только ожидает.

Российские блогеры представили проект «Волгатти»: автомобиль, объединяющий в себе ГАЗ-21 «Волга», купе Ford Probe и стилизацию под кузов гиперкара Bugatti Chiron, разрабатывают авторы YouTube-канала «Лихой ТопорЪ».

Начало проекта было пложено еще полгода назад. Последняя серия, касающаяся постройки «Волгатти», оказалась крайне популярной. На момент подготовки статьи ее посмотрели более 630 тысяч зрителей, оставивших под видео 45 тысяч лайков. В 25-минутном ролике автомобиль практически обретает полноценный, завершенный внешний вид.

Как можно наблюдать на видео, переднюю часть кузова для «Волгатти» российские блогеры позаимствовали у ГАЗ-21 «Волга», который был приобретен ребятами в крайне плохом состоянии.

Основная часть машины – это старый Ford Probe (аналог Mazda MX-6). Он также на момент покупки находился не в лучшей кондиции. Гибрид американца с японцем сразу же лишили крыши и крыльев, попутно усилив остатки кузова распорками.

Заднюю часть изготавливали полностью вручную. Она, как мы уже говорили, представляет собой стилизацию под корму гиперкара Bugatti Chiron.