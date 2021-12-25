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Автомобили Тесла теперь можно использовать как мегафон

От: Михаил Романченко
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Американская автомобильная компания Tesla «выкатила» традиционной новогоднее обновление программного обеспечения для своих электромобилей. Кроме появления поддержки приложения TikTok машинам популярного бренда досталась новая функция под названием Megaphone (мегафон). Используя ее водитель и пассажиры могут транслировать за пределы автомобиля все звуки, которые были записаны внутри машины.

Впрочем, использовать новшество в ПО смогут не все владельцы «Тесел», а только те, кто приобрел автомобиль относительно недавно (с 2019 года).

Для работы новой функции все они должны обладать внешними динамиками, штатно используемыми для предупреждения пешеходов о приближении машины. 

Первые владельцы электромобилей автопроизводителя, опробовавшие Tesla Megaphone, отмечают, что автомобиль, выводя звук наружу, слегка меняет голоса, накладывая на них аудиоэффекты. 

Ранее американская компания дополнила оснащение своих машин куда более полезной функцией, которая предназначена для отпугивания угонщиков. Для нее были использованы Токката и фуга Бага в рок-обработке. 

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