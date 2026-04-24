Недорогой электромобиль Tesla Model 2 снова в повестке: конкурентам приготовиться

Текст: Михаил Романченко
менее 3 мин. чтения

Что будет, если Tesla действительно решится на выпуск нового доступного электрокара

Tesla low cost render

Слухи о будущем компактном электрокаре Tesla, который разные СМИ называют по-разному: от Model 2 до Model C и даже Model Q, ходят уже очень давно.

Сначала руководство американского автопроизводителя активно продвигало эту идею, но затем, похоже, от нее отказалось. Впрочем, новые заявления Илона Маска вполне могут склонить чашу весов к возрождению этого проекта.

Если это действительно произойдет, то компания войдет в более доступный сегмент с компактной и недорогой моделью, которая может испортить жизнь моделям Cupra Born и Volkswagen ID.3 Neo.

Доступные электромобили, которые сейчас предлагаются на мировом авторынке, часто достигают конкурентоспособной цены исключительно за счет того, что покупателям приходится идти на компромиссы в отношении их запаса хода, производительности зарядки, качевства программного обеспечения и материалов отделки.

Tesla Model 2
Скетч дизайна нового Tesla Model 2

Очевидно, что в Tesla вряд ли пойдут на такие шаги, портя с трудом сложившуюся репутацию компании. Компактный Model 2, скорее всего, будет предлагать не только более мощное программное обеспечение и эффективность, но и доступ к сети Supercharger.

В качестве потенциальной цены такого автомобиля называют сумму ниже 25 тысяч долларов (до 2-миллионов рублей).

Впрочем, в этом сегменте есть немало китайских моделей, которые, в свою очередь, могут не дать новинке «Тесла» взлететь. Очевидно, именно поэтому окончательное решение по выпуску такого автомобиля до сих пор не принято.

Подписывайтесь на наш Telegram и Google News

Фото:Соцсети

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+