Tesla Model 3 прошла свыше 400 тысяч км в режиме такси на родной батарее

Tesla Model 3 с пробегом свыше 400 тысяч км

Электромобили нередко называют гораздо более выносливыми автомобилями, нежели их аналоги с ДВС. Во многом это связано с минимальным количеством движущихся деталей под капотом таких машин. Основной ресурс в случае с «электричками» опирается в первую очередь на живучесть тяговой батареи. И порой такие аккумуляторы показывают себя поистине впечатляюще.

Один из таких примеров нашелся в Британии, где Tesla Model 3 достигла пробега 250 тысяч миль, или примерно 402 тысяч километров, всего за пять лет эксплуатации. Почти весь срок автомобиль работал в такси, но за это время не потребовалось менять батарею или электромоторы. После столь интенсивной эксплуатации машина продолжает ездить и сохраняет заметную часть исходных характеристик.

Как сообщает YouTube-канал RSymons “RSEV”, взявший интервью у обладателя этого автомобиля-рекордсмена, после 402 тысяч километров батарея Model 3 сохранила 84% первоначальной емкости. Летом полной зарядки владельцу хватает примерно на 400 километров, а во время одного из сеансов на станции Supercharger за 11 минут удалось восстановить 30% заряда.

За пять лет эксплуатации автомобиль прошел четыре сотни тысяч километров. Таким образом, ежедневный пробег составлял примерно 250 километров. За это время на машине потребовалось заменить шесть комплектов шин, несколько комплектов щеток стеклоочистителя и некоторые втулки.

Основные элементы тормозной системы и охлаждения сохранились с момента покупки. Тормозные диски и колодки, тормозная жидкость и охлаждающая жидкость не менялись. Задние амортизаторы заменили ради повышения комфорта, а не из-за полного износа.

Несмотря на огромный пробег, автомобиль продолжает разгоняться с 0 до 100 км/ч за 3,8 секунды. Более того, владелец машины не жалуется на скрипы в салоне или посторонние шумы.

Конкретно этот пример хорошо показывает, что интенсивная эксплуатация электромобиля не обязательно приводит к быстрой потере работоспособности батареи или электромоторов. Разумеется, равнять это на абсолютно все электрокары не стоит, но в данном случае показатель особенно интересен с точки зрения пробега и нестандартных условий эксплуатации.

Машина почти пять лет «трудилась» в режиме такси, прошла более 400 тысяч километров и сохранила 84% первоначальной емкости батареи, не потребовав замены основных элементов силовой установки. Чем не образец для подражания для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания?