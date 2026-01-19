В интернете скрестили Tesla Cybertruck и Fiat Multipla: получилось не очень

Пикап Tesla Cybertruck продается на мировом рынке на протяжении уже нескольких лет и постепенно к его экстравагантному дизайну все начинают привыкать.

Казавшийся на первых порах электромобилем из будущего, «Кибертрак» успел примелькаться даже на дорогах некоторых городов России, поэтому в интернете начали активно искать для машины новый облик.

За дело взялся один из пользователей популярной соцсети «Reddit», доверивший эту задачу искусственному интеллекту.

Получилось нечто среднее между обычным Tesla Cybertruck и одним из самых непривлекательных по общему признанию автомобилей в мире – Fiat Multipla.

Пикап CyberMultipla – сгенерированное ИИ изображение

ИИ полностью переработал переднюю часть кузова «Кибертрака», «натянув» на нее культовые фары итальянского компактвэна. Посередине капота разместился логотип Fiat, а также черный пластиковый бампер, заменивший стальной, который ставится в оригинальный Cybertruck от Tesla.

Но если нижний ряд круглых фар с трудом вписался в экстерьер «Кибертрака», то верхний на удивление встал как надо. И выглядит так, будто машина сошла с конвейера именно в таком виде.

Пользователи сети уже успели наделить этого созданного ИИ виртуального Франкенштейна именем CyberMultipla, а также порадовались, что его не существует в реальном мире.