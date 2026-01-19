ДомойАвтоновости сегодняВ интернете скрестили Tesla Cybertruck и Fiat Multipla: получилось не очень

В интернете скрестили Tesla Cybertruck и Fiat Multipla: получилось не очень

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения

Детищу Илона Маска примерили «лицо» самого непривлекательного автомобиля в мире

Копия tesla cybertruck muso fiat multipla cybermultipla bello dell originale v3 854208 1280x720 1

Пикап Tesla Cybertruck продается на мировом рынке на протяжении уже нескольких лет и постепенно к его экстравагантному дизайну все начинают привыкать. 

Казавшийся на первых порах электромобилем из будущего, «Кибертрак» успел примелькаться даже на дорогах некоторых городов России, поэтому в интернете начали активно искать для машины новый облик.

За дело взялся один из пользователей популярной соцсети «Reddit», доверивший эту задачу искусственному интеллекту. 

Получилось нечто среднее между обычным Tesla Cybertruck и одним из самых непривлекательных по общему признанию автомобилей в мире – Fiat Multipla.

tesla cybertruck muso fiat multipla cybermultipla bello dell originale v3 854208 1280x720 1
Пикап CyberMultipla – сгенерированное ИИ изображение

ИИ полностью переработал переднюю часть кузова «Кибертрака», «натянув» на нее культовые фары итальянского компактвэна. Посередине капота разместился логотип Fiat, а также черный пластиковый бампер, заменивший стальной, который ставится в оригинальный Cybertruck от Tesla.

Но если нижний ряд круглых фар с трудом вписался в экстерьер «Кибертрака», то верхний на удивление встал как надо. И выглядит так, будто машина сошла с конвейера именно в таком виде.

Пользователи сети уже успели наделить этого созданного ИИ виртуального Франкенштейна именем CyberMultipla, а также порадовались, что его не существует в реальном мире. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Reddit

Читайте также:

Последние новости:

BMW с надежностью Toyota и Lexus: раскрыт немецкий...

Новый купе-кроссовер Dacia C-Neo почти готов к премьере

Посвежевший Mercedes-Benz S-Class на первых изображениях показали без...

Ford Focus возвращается на спекулятивных изображениях

В Японии придумали 3-колесный автомобиль за 150 тысяч...

Крошечный полноприводный автодом на базе Suzuki Carry стоит...

Самый продаваемый седан Toyota показался в финальном рестайлинге

Suzuki Jimny улучшили до внедорожного уровня, которого у...

Из автобуса Scania в роскошный гостиничный номер на...

Следующее поколение Honda Civic будет не таким, как...

Японский Toyota Yaris Cross готовится к обновлению и...

Внедорожник-хит среди рыбаков и охотников последует примеру Toyota...

Представлен автодом аналог студии на колесах со спускающейся...

Олдскульный Mercedes проехал 2 миллиона км и все...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+