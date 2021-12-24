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Geely Coolray готовят ко второму рестайлингу: первые фото

От: Алексей Шмидт
Geely Binyue 2022 4 min

Российские продажи кроссовера Geely Coolray стартовали в 2020 году, а на родине модели (в Китае) уже готовится ее рестайлинг. С обновлением компактный «паркетник» получит более агрессивный внешний вид и модернизированный интерьер.

В «Поднебесной» это будет уже второй по счету рестайлинг Coolray (там его продают под именем Binyue). Этим летом автомобиль получил иные бамперы, темную X-образную вставку спереди и анимированные поворотники (заглавное фото). С очередным обновлением кроссовер должен измениться еще сильнее. 

Судя по патентным изображениям и новым шпионским снимкам, реформенный Binyue/Coolray обзаведется новой светотехникой как спереди, так и сзади. При этом задние фонари выполнят в виде единого блока.

new binyue coolray 1

Кроме того, обновленному кроссоверу будут положены новые: капот, дверь багажника и задний бампер, а «гриль» станет «сплошным». Аналогичные дизайнерские решения ранее были воспроизведены в седане Emgrand L и более крупном вседорожнике Boyue X.

new binyue coolray 2

Не пройдут перемены и мимо интерьера кроссовера. Там, как минимум, изменению подвергнется передняя панель и блок управления климат-контролем.

new binyue coolray 3

А вот «технику» рестайлинг может обойти. Актуальный Binyue/Coolray в Китае продают с полуторалитровой «турботройкой» мощностью 177 лошадиных сил и 1,4-литровой «наддувной четверкой» на 141 л.с. Последний работает в паре с 6-ступенчатой МКПП или 6-скоростным «роботом», тогда как более мощный агрегат сочетается исключительно с 7-диапазонной роботизированной трансмиссией 7DCT. Имеются у модели и гибридные версии. Привод во всех случаях – только передний.

В продажу в КНР обновленный Geely Binyue поступит в 2022 году. Не исключено, что аналогичные доработки со временем ждут и российский Coolray, но когда это произойдет пока неизвестно. 

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