Сити-кар Mazda Carol перешел в восьмое поколение

Компания Mazda представила новое, восьмое по счету поколение 5-дверного сити-кара Carol. Автомобиль не является собственной разработкой «Мазда», а представляет собой так называемый бейдж-инжиниринг. В качестве исходника для модели, как и в предыдущих генерациях, выступает Suzuki Alto, который, напомним, сменил поколение в середине декабря.

От своего донора Mazda Carol отличается лишь значками и шильдиками. Автомобиль построен на модернизированной архитектуре Suzuki Heartect, в которой японские инженеры смогли добиться существенного повышения жесткости кузова на кручение, что улучшило управляемость машины.

Длина реформенного кей-кара составляет 3,4 метра, ширина – 1,48 метра, высота – 1,5 метра, что примерно соответствует габаритам его предшественника.

А вот в салоне автомобиль стал чуть просторнее – внутренняя высота увеличилась на 45 мм, а ширина – на 25 мм. За счет прибавившей 20 мм высоты передних дверных проемов было улучшено удобство посадки-высадки, а само внутреннее наполнение модели пополнилось множеством ниш и бардачков для хранения «мелочевки».

С точки зрения техники новая Mazda Carol ничем не отличается от свежего Suzuki Alto. В Японии обе модели предложат с бензиновым 660-кубовым «наддувным» двигателем мощностью 64 лошадиные силы, работающим в паре с вариатором, а также гибридным агрегатом на 49 сил (+2,6 л.с. от электромотора). Привод можно будет выбрать как передний, так и полный.

Цены на новую «Мазда Карол» уже известны. За автомобиль будут просить от 998 тысяч 800 до 1 миллиона 303 тысяч 500 иен (642 тысячи – 838 тысяч рублей). Реформенные Suzuki Alto уже начали поступать к дилерам в Японии, а кей-кары «Мазды» сделают это только к середине января 2022 года.