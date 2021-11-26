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Новое поколение Suzuki Alto: появились первые фото

От: Алексей Шмидт
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Компания Suzuki презентовала первые официальные фотографии нового поколения сити-кара Alto. Девятая по счету генерация японской малолитражки будет представлена в ближайшие месяцы.

Как можно наблюдать на фирменных изображениях, новый «Сузуки Альто» получит  полностью модернизированный внешний облик. Кузов машины выполнят с более плавными линиями, фары сохранят фирменный «прищур», но станут обзаведутся более округлой формой. Подоконная линия в новый Alto перебралась с предшественника, но ее подъем в задней части имеет менее выраженный угол.

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Салон кей-кара хоть и изменился, но незначительно. Внутри машины можно заметить новую переднюю панель, однако интегрированные в нее дефлекторы обдува не поменялись. Блок управления системой климат-контроля и селектор АКПП и вовсе перекочевали в автомобиль без каких либо изменений.

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Габаритные размеры нового Alto пока не опубликованы, но известно, что общая высота кузова прибавила 35 мм – до 1525 мм. А вот длина салона несколько сократилась – с 2040 до 2015 мм.

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Линейка «Сузуки Альто» обзавелась силовой установкой по типу «мягкий» гибрид, но ее характеристики пока не объявлены. Кроме того, в Suzuki обещают для нового Alto систему Safety Support, в которой автоматика способна без участия водителя останавливать автомобиль перед возникшим на дороге препятствием (это могут быть как машины, так и пешеходы).

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Напомним, премьера восьмого поколения Suzuki Alto состоялась в конце 2014 года. Автомобиль продается с 0,66-литровым бензиновым двигателем, который можно выбрать как в атмосферном, так и «наддувном» вариантах. По версии Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии, Alto является самым экономичным сити-каром на местном рынке в 2021 году со средним расходом топлива в 3,9-литра на 100 километров. 

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