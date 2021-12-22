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Китайский UAZ Hunter (BJ212) получит преемника: он будет копией Toyota и Jeep

От: Алексей Шмидт
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Китайский автомобильный концерн BAIC близок к старту производства преемника знаменитого внедорожника BJ212. Тот, напомним, во многом был похож на советские вездеходы. В частности при разработке BJ212 использовалась конструкторская документация «ГАЗ-69» (предшественника UAZ Hunter). При всем этом китайский внедорожник оказался даже внешне сильно похож на УАЗ-469.

Финальное крупное обновление произошло с китайским «Хантером» в 2020 году, когда автомобилю «растянули» колесную базу, заменили рессорную подвеску на независимую пружинную, а также установили другие двери и модернизировали интерьер.

Машины последних лет выпускались с полуторалитровым бензиновым турбомотором Mitsubishi мощностью 136 лошадиных сил и 200 Нм крутящего момента, а также с 2,4-литровым ДВС на 211 «сил» и 320 Нм. Полный привод, как и прежде, был реализован по простой схеме – с жестко подключаемой передней осью и двухступенчатой «раздаткой».

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Теперь пресс-служба BAIC подтвердила, что у гражданского BJ212 появится преемник и даже показала его дизайн на фирменных эскизах.

Судя по ним, автомобиль сохранит круглые фары, вписанные в радиаторную решетку, что недвусмысленно напоминает японский внедорожник Toyota FJ Cruiser, а также модели компании Jeep. Увеличенная колесная база должна положительным образом сказаться на свободном пространстве в салоне, а минимальные свесы позволят автомобилю как и прежде преодолевать самые крутые препятствия.

В BAIC обещают, что автомобиль будет соответствовать современным стандартам и получит широкий набор опций, в том числе электронных помощников.

Даты появления внедорожника в продаже – пока не анонсированы. 

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